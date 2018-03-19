ЄС «надзвичайно серйозно» сприймає обвинувачення Лондона на адресу Москви – міністри

Міністри закордонних справ країн ЄС рішуче засудили отруєння колишнього російського подвійного агента в Британії і заявили, що сприймають «надзвичайно серйозно» обвинувачення Лондона на адресу Москви у справі отруєння.

«Європейський союз висловлює свою безумовну солідарність з Об’єднаним Королівством і свою підтримку, зокрема в зусиллях Великої Британії із притягнення до відповідальності винних у злочині», – йдеться в заяві 28 міністрів, які 19 березня проводили зустріч у Брюсселі.

У заяві також йдеться про те, що ЄС вітає зобов’язання Великої Британії «тісно співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї в розслідуванні нападу».

Міжнародні експерти з хімічної зброї 19 березня прибувають до Великої Британії, щоб отримати зразки від нервово-паралітичної речовини, яка спричинила отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Минулого тижня міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати нервово-паралітичну речовину на території Сполученого Королівства, «найбільш ймовірно», віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Росія відкинула звинувачення. 17 березня Москва оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.