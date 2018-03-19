Міжнародні експерти з хімічної зброї прибули до Великої Британії після отруєння Скрипалів

Міжнародні експерти з хімічної зброї прибудуть до Великої Британії 19 березня, щоб отримати зразки від нервово-паралітичної речовини, що спричинила отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

«Ці зразки будуть відправлені до авторитетних міжнародних лабораторій, відібраних Організацією за заборону хімічної зброї, для проведення тестів, результати очікуються щонайменше через два тижні», – вказало міністерство закордонних справ Великої Британії.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської Ради.

18 березня президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля і його дочки.