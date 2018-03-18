Путін про речовину, якою отруїли Скрипаля: у Росії немає таких засобів

Президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки.

«Що стосується тієї трагедії, я дізнався про неї зі ЗМІ й перше, що спадає на думку – якби це була бойова отруйна речовина, люди, звичайно, загинули б на місці, це очевидний факт… У Росії немає таких засобів, ми всю нашу хімічну зброю знищили під контролем міжнародних спостерігачів», – сказав Путін.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської Ради.