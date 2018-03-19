МЗС Британії: заперечення Росії у справі Скрипаля стають «все більш абсурдними»

Заперечення Москви своєї причетності до отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії стають «все більш абсурдними», заявляє британський міністр закордонних справ Борис Джонсон.

«Це класична російська стратегія, спрямована на те, щоб приховати голку правди в копиці брехні й заплутаності», – сказав Джонсон 19 березня у Брюсселі, куди він прибув на зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу.

За його словами, «навряд чи за цим столом тут у Брюсселі є країна, яку в останні роки не зачіпала якась шкідлива або підривна поведінка Росії».

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Моґеріні раніше заявила, що за підсумками зустрічі міністри ЄС мають намір засвідчити повну солідарність із Великою Британією й оголосити свою «оновлену політику» щодо Росії з огляду на інцидент з отруєнням в Солсбері колишнього офіцера російського ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

18 березня президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля і його дочки.