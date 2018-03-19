Клімкін: ЄС зрозумів, що для Росії зараз «червоних ліній» немає

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що в Європейському союзі повністю усвідомлюють загрози з боку Росії.

«Всі розуміють, що п’ять років тому багато хто не вірив, що Росія може розпочати свою агресію в Україні, а ще рік тому ніхто не міг уявити, що росіяни можуть використовувати хімічну зброю, загрожуючи громадянам ЄС на території Великої Британії, чи що Росія може втручатися у виборчі кампанії на території цивілізованого світу. Тобто, для Росії зараз «червоних ліній» немає», – повідомив Клімкін 19 березня в Брюсселі й додав, що «це розуміння в ЄС є стовідсотковим».

Голова українського МЗС також повідомив, що всі міністри ЄС засвідчили, що вони занепокоєні мілітаризацією і порушенням прав людини в анексованому Росією Криму.

«Ми отримали дуже чітку підтримку нашої ідеї щодо миротворців, але всі прекрасно розуміють, що Росія хоче зберегти там свій електорат і відбивається від неї «руками і ногами». Але ми маємо підсилити тиск, і європейський і країн «Великої сімки», для того, щоб йти вперед», – пояснив голова МЗС України.

Клімкін також повідомив, що нині для реалізації планів стабілізації сходу України і зупинки агресії Росії «як ніколи» потрібна скоординована позиція Заходу та посилення тиску на Москву.

Сьогоднішня зустріч з представниками країн ЄС у форматі «Україна плюс «Друзі України», за словами Клімкіна, була присвячена всім нагальним безпековим питанням: і нелегітимним виборам Росії на території окупованого Криму, і хімічній атаці на британській землі, відповідальність за яку покладають на Росію, і питанню миротворців на Донбасі.

У розмові із головою британського зовнішньополітичного відомства Борисом Джонсоном, він запропонував запросити британських дипломатів й експертів для роботи в Британській раді в Україні.

«Ми також говорили про загрозу політичного проекту «Північний потік-2», який загрожує не лише Україні, а й всій Європі», – додав український дипломат.

Минулого тижня міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати нервово-паралітичну речовину на території Сполученого Королівства, якою отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку, «найбільш ймовірно», віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Росія відкинула звинувачення. 17 березня Москва оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.