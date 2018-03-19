У Брюсселі відбулася зустріч «Групи друзів України» – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в межах зустрічі неформальної «Групи друзів України» у Брюсселі 19 березня відбулося обговорення кількох питань.

«Європейський день у Брюсселі почався з України – зустріч Групи друзів України в ЄС. Дискутували щодо багатьох питань: від солідарності та додаткових санкцій – до протидії Північному потоку 2. Суперово відчувати, що ми є частиною цієї європейської родини», – написав український міністр у мережі Twitter.

Клімкін також повідомив про зустріч із британським колегою Борисом Джонсоном, якому повторив пропозицію прийняти британських дипломатів та співробітників Британської Ради, яких висилають з Росії.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської Ради. Це стало кроком у відповідь на вислання російських послів з Британії.