Клімкін про висилання британських дипломатів із Росії: пропоную працевлаштувати їх у Києві

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пропонує працевлаштувати в Києві британських дипломатів, яких мають вислати з Росії.

«Пропоную Борису Джонсону (голова МЗС Британії – ред.) працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт (Гоф, послу Британії в Києві – ред.) буде допомога», – написав Клімкін у Twitter.

Він також прокоментував намір Росії припинити роботу Британської ради у своїй країні.

«Ми готові мати більше Британської ради в Україні, хай йдуть до нас», – зазначив міністр.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської Ради. Це стало кроком у відповідь на вислання російських послів з Британії.

Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.