Клімкін закликав ЄС проаналізувати можливі дії щодо німецького «лобіста Путіна»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував Євросоюзу проаналізувати можливі дії щодо колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера за підтримку проектів, у яких бере участь Росія. Про це Клімкін заявив в інтерв’ю, яке німецьке видання Bild опублікувало 18 березня.

Клімкін зазначив, що санкції мають стосуватися не тільки членів російського уряду і державних компаній, а й тих, хто просуває проекти Москви за кордоном. «Ґергард Шредер – один із найважливіших лобістів Путіна у всьому світі. Тому потрібно вивчити, до яких дій ЄС тут може вдатися», – сказав український міністр.

Шредер був федеральним канцлером ФРН в 1998 – 2005 роках. Зараз він є головою ради директорів компанії «Роснєфть» і головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG.