Порошенко закликає посилити санкції проти влади Росії і причетних до «виборів» у Криму

Президент України Петро Порошенко закликає світову спільноту посилити санкції проти російської влади й осіб, причетних до організації незаконного голосування, яке Росія провела 18 березня в окупованому нею Криму.

«Ми маємо опрацювати перелік тих осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували чи брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму і представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади», – цитує заяву Порошенка його прес-служба.

«Ми закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль. І не тільки за агресію проти України, але й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії», – додав президент.

Порошенко також привітав рішення ОБСЄ й інших міжнародних партнерів не брати участь у спостереженні за незаконними виборами в окупованому Криму і висловив сподівання, що в підсумковому звіті міжнародної місії «буде чітко вказано на незаконність проведення російських виборів на території українського Криму».

Президент також назвав «нікчемним» проведене російською владою голосування в Криму.

Москва організувала 18 березня в Росії та окупованому нею Криму голосування на виборах президента Росії.

Центральна виборча комісія Росії 19 березня опрацювала майже 100% бюлетенів на виборах президента. За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає 76,7% голосів.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.