Перші реакції на перемогу Путіна

За підсумками опрацювання 99,81% протоколів Володимир Путін лідирує на виборах президента Росії з 76,67% голосів. Павло Грудінін від Комуністичної партії набирає 11,79%, лідер ЛДПР Володимир Жириновський – 5,66%. Кандидатка від партії «Громадянська ініціатива» Ксенія Собчак – 1,67%. Явка виборців на виборах президента склала близько 67,43 відсотків, що на півтора відсотка вище за показники на президентських виборах 2012 року.

Американський конгресмен-демократ Адам Шифф у своєму Twitter написав: «Легко отримати 73% голосів, заборонивши своїм опонентам брати участь у виборах. Після того, як він звеличив довічне лідерство Сі в Китаї, чи привітає наш президент Путіна з успішною ліквідацією демократичної опозиції?».

Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив: «Те, що Путіну довелося так працювати, щоб (забезпечити) явку, демонструє, що росіяни знають, що його претензія на владу – обман. США підтримують всіх росіян, які прагнуть свободи».

Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, висловився про вкидання бюлетенів під час голосування: «Не обов'язково знати російську, щоб зрозуміти, що відбувається на цих відео з російських виборчих дільниць».

Леонід Гозман, опозиціонер і політик, колишній співвласник «ЮКОСа» також прокоментував результати президентських виборів: «70 відсотків, які набрав Путін, означають, що він отримав» мандат на все. Він може робити що хоче. Не виключено, що він буде змінювати Конституцію, щоб зберегти собі довічну владу».

Кандидат в президенти від КПРФ Павло Грудінін назвав ці вибори «найбруднішими на пострадянському просторі в цей час».

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що минулі президентські вибори можуть стати останніми в Росії: «Буде Держрада – колективний орган, де голова Держради з правами президента буде обиратися на засіданні Держради, а Держрада буде формуватися з кращих губернаторів, про людське око кращих, міністрів, сенаторів, депутатів – осіб 30-40 сидітимуть в цьому Георгіївському залі Кремля».

Привітання Володимиру Путіну в зв'язку з переобранням на посаду президента Росії надіслали:

голова КНР Сі Цзіньпін,

голова Державної ради Куби Рауль Кастро,

президент Сербії Олександр Вучич,

президент Венесуели Ніколас Мадуро,

лідер Болівії Ево Моралес («Вітаємо переконливу перемогу президента Росії Володимира Путіна, переобраного більш ніж 70 відсотками голосів, відданих його народом»).

Із голів республік колишнього СРСР Путіна привітали:

президент Білорусі Олександр Лукашенко («Цей результат свідчить про високу довіру і підтримку громадянами Росії взятого курсу на сталий соціально-економічний розвиток країни, зміцнення її авторитету на міжнародній арені»),

президент Молдови Ігор Додон («Сьогодні Росія на чолі з Володимиром Путіним стала символом надії для всіх народів, які виступають за стабільність у всіх регіонах світу, за суверенну внутрішню і зовнішню політику, за традиційні цінності»),

президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв («Під Вашим ефективним керівництвом Росія впевнено йде вперед шляхом масштабних політичних та економічних реформ, підвищення соціального благополуччя населення та активної участі у вирішенні актуальних глобальних і регіональних проблем»),

президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков («Ваша переконлива перемога на президентських виборах є яскравим свідченням всенародної довіри особисто до Вас і до обраного Вами курсу»),

президент Азербайджану Ільхам Алієв («Ця перемога свідчить про Ваш високий політичний авторитет»),

президент Вірменії Серж Саргсян («Підсумки голосування свідчать про широку підтримку громадянами Росії послідовного курсу, що проводиться під вашим керівництвом»).

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»