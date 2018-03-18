Що писали в соцмережах про «вибори Путіна»

18 березня в Росії відбулися вибори президента. За даними екзит-полу, перемогу на них у першому турі здобув чинний президент Володимир Путін. Соцмережі вже назвали результати виборів дуже «неочікуваними»​, а під час самого голосування охоче ділились кумедними випадками із дільниць. Радіо Свобода зібрало все найцікавіше в одному матеріалі.

У соціальних мережах з’явилось багато повідомлень про різноманітні способи маніпуляцій над пенсіонерами та іншими виборцями. Російські опозиційні активісти повідомляли про «талони зі знижками на їжу», які роздавали разом із бюлетенями, «пиріжки по 4 рубля» на дільницях та шоу-програми для приваблення виборців.

А в Криму взагалі видавали медалі за участь у виборах. Щоправда, вистачило не всім.

Пиріжки по 4 рублі

На сторінці «Подслушано в Ярославле​»​ у соцмережі вконтакте з'явилось повідомлення про продаж їжі на виборчих дільницях. Особливо заманливим для дописувачів стали пиріжки по 4 рублі.

Згодом виявилось, що в мерії Ярославля навіть створили рекомендаційний прайс-лист на їжу, яку продаватимуть на виборчих дільницях.

Ажіотаж щодо такої дешевої перспективи не змусив на себе чекати:

​Це одразу стало мемом:

За Джона Сноу!

Далеко не всіх виборців влаштовували кандидати в президенти Росії, тому вони вирішили дописати своїх.

«Як тобі таке, Ілон Маск?»

До переліку нових кандидатів, виборці дописували й хештег #путиннадоел.

Жартували багато про Путіна:

Та про інших кандидатів:

Креативні виборці

Виборці в Росії вміють здивувати – на дільниці прийшла проголосувати ракета, народні ансамблі, «моржі» та Дід Мороз.

​

Дехто навіть протестував у соцмережах проти виборів:

Порушення на виборах

На всіх російських виборчих дільницях працювали спеціально встановлені веб-камери, за допомогою яких спостерігачі могли на власні очі побачити й зафіксувати порушення під час виборів.

Про вибори загалом та про результати

Не стало дивиною для користувачі соцмереж, що екзит-поли одразу після завершення голосування спрогнозували перемогу чинного президента Росії Володимира Путіна:

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.