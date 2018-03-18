(Друкуємо мовою оригіналу)

Избирательные участки, о которых группировки «ЛДНР» просили Россию, так и не открылись. Говорят ли вообще о российских выборах на оккупированной территории Донбасса? Об этом специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из неподконтрольного Украине Донецка.

С приходом «русской весны» в 2014 году группировка «ДНР» выбрала для себя четкий вектор на Россию. Хотя жители Донбасса, пожалуй, не до конца понимали, чем все это может для них же самих обернуться. Ведь тогда они с распростертыми руками ждали, когда же Российская Федерация примет их в свой состав (а многие и сейчас этого ждут). С того времени российские «триколоры» можно было увидеть везде: на здании ОГА, на улицах, в машинах; местные жители все чаще стали ходить в одежде с цветами флага России и футболках, на которых изображен российский лидер Владимир Путин. Одежда и аксессуары с желто-голубыми оттенками сразу вызывали подозрение и раздражение среди населения оккупированного Донецка, поэтому лучше их уже тогда было не носить.

На экранах ТВ и по радио с тех пор – только российское вещание. Даже интернет-провайдеры со временем были вынуждены отказаться от украинских веб-сайтов. Так, постепенно, в принудительном порядке российская тематика плотно засела в головах жителей подконтрольной «ДНР» территории, а все украинское и то, что с ним было связано – вызывало у большинства лишь озлобленность, негатив и отторжение. И вот, спустя четыре года тема России преобладает сплошь и рядом среди местного населения: жители продолжают слушать российские новости и обсуждать политические телепередачи, ведь как таковой альтернативы у них попросту нет; фамилии «Путин» и «Захарченко» у всех на устах, даже у самых юных граждан; молодому поколению все чаще рассказывают о Ленине, Сталине и прекрасных временах страны Советов, пионерия снова стала модной среди юных дончан.

Но вот наступает день российских выборов, и оказывается, что о них на сепаратистских каналах почти забыли. Безусловно, тема выборов президента в России сейчас также обсуждается и в оккупированном городе. Но не так активно, как это можно было предположить. Наверное, и сами горожане понимают, что сейчас Кремлю совсем не до вопроса Донбасса. Мол, гумконвои ежемесячно приезжают – вот и радуйтесь. Но есть и такие оптимисты, которые свято верят, что после выборов жизнь в ОРДЛО станет лучше. Недавно российский Центризбирком отказал вооруженным формированиям «ЛДНР» в открытии участков на подконтрольной им территории, мотивировав это необходимостью получить согласие Киева, и тем самым еще раз показав, чей суверенитет над этой территорией Кремль признает. Избирком России посоветовал российским гражданам из ОРДЛО голосовать либо в консульствах в подконтрольных Украине городах, либо в российском Ростове.

В день российских выборов в информационном пространстве «ДНР» – почти тишина. Даже местные новости не рассказывают о голосовании в России. Единственное – боевики записали рекламный ролик за Путина. «Мы даже не можем представить себе, что в такое время Россию может возглавить не Путин. Кто страшная либеральная убийца Собчак?» – говорит одна из девушек в кадре. Ролик агитирует россиян голосовать за Путина. В нем сняли и детей.

Вместе с тем, в настоящее время жители неподконтрольного Донбасса уже не так яро восхваляют Россию. Многие из тех, кто уезжал в Россию, возвращаются, убедившись в который раз, что им там не особо рады, и никто их там не ждет. И в России могут «кинуть на деньги» в работе. И хотя жители подконтрольной «ДНР» территоррии продолжают всячески подражать «Русь-матушке», все-таки на уровне подсознания у них засели разочарование и обида за то, что их «республику» не признают.

Казалось бы, война в регионе должна была как-то сплотить народ. Однако, на самом деле все совсем далеко не так. Местные жители стали еще разрозненней, у каждого накопились личные проблемы. Одни ждут, что еще может что-либо измениться после российских выборов. Другие уже смирились с замороженным конфликтом. Третьи привыкли выезжать за своей пенсией на подконтрольную Украине территорию, получать пособие – на подконтрольной «ДНР», и при этом продолжают лелеять «русский мир». Но большинство людей здесь сходны в одном: украинские власти не хотят разрешать вооруженный конфликт дипломатическим путем. Возможно, поэтому на сегодняшний день горожане не особо желают говорить об Украине, а если и упоминают – то с отрицательной стороны.

За все эти четыре года сложно назвать что-либо положительное для оккупированного Донбасса, жители которого стали заложниками ситуации. Да, тарифы на «коммуналку» остались на уровне весны 2014-го. Но низкие доходы, транспортная и информационная изоляция, а с января 2018-го – еще и и отключение последнего украинского мобильного оператора Vodafone, сделали жизнь еще «веселей». Да, жителям оккупированной территории уже не привыкать к трудностям. Однако они явно не желают, чтобы в дальнейшем их детей коснулась подобная участь. А пока дончане живут четвертый год в «войне за мир»: с ностальгией по мирному стабильному времени и надеждой на перемены к лучшему.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)