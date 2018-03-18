Явка на виборах президента Росії перевищила 50 відсотків – ЦВК

Явка на виборах президента Росії станом на 16 годину за Києвом склала 51,9 відсотка, повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Микола Булаєв.

Перед цим він заявляв, що в більшості регіонів явка значно вища, ніж у 2012 році.

18 березня в Росії відбуваються вибори президента Росії. Голосування завершиться о 20-й години в найзахіднішій у Росії Калінінградській області, де місцевий час збігається з київським.

У виборах беруть участь вісім кандидатів – Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.