У Росії почалися вибори президента

У Росії, на Далекому Сході країни, де вже настав ранок 19 березня, почалося голосування на виборах президента країни. Дільниці відкрилися о 8-й годині ранку за місцевим часом (о 22-й 18 березня за Києвом) у найсхідніших регіонах Росії – на Чукотці й на Камчатці.

Завершиться голосування о 20-й годині 19 березня в найзахіднішій у Росії Калінінградській області, де місцевий час збігається з київським. Як очікують, по тому почнуть з’являтися попередні результати, хоча ще триватиме голосування на закордонних дільницях у країнах світу на Захід від Росії.

За повідомленнями російського агентства «ТАСС», в адміністративному центрі Чукотки Анадирі в день виборів можна безплатно дістатися до дільниці для голосування на таксі, сказавши при виклику машини фразу «Я на вибори», а в Петропавловську-Камчатському тих, хто прийшов голосувати, «на дільницях пригощають пирогами, місцевими делікатесами».

За всіма прогнозами, вибори, в яких бере участь вісім кандидатів, переможе чинний президент Росії Володимир Путін і буде переобраний на четвертий термін. Але, за словами оглядачів, за умов, що Путіну гарантована перемога з великим відривом уже в першому турі, Кремль занепокоєний, що така визначеність може схилити і прихильників Путіна не піти на вибори, що зменшить його «переможний відсоток». Відтак влада Росії вживає заходів, від заохочення шляхом пригощання на дільницях чи безплатного транспорту в день виборів тощо до застосування примусу й адмінресурсу, щоб домогтися якомога вищої явки на вибори. Російські засоби інформації повідомляли, що Москва хоче забезпечити результат виборів «70/70» – принаймні 70-відсоткову явку і 70 відсотків голосів, відданих за Путіна. Під час попередніх таких виборів у Росії неодноразово вдавалися до фальсифікацій, щоб підвищити й так високі показники Путіна.

Крім того, цього року вперше Росія планує провести ці свої вибори і на окупованій частині території України, у Криму, що є порушенням міжнародного права. Київ виступає з протестами і закликає світ не визнавати незаконних виборів президента Росії в окупованому українському Криму; низка окремих країн і міждержавних об’єднань, зокрема Європейський союз, уже підтвердила, що не буде визнавати цих результатів.