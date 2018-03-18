Голосування в окупованому Криму ставить під сумнів легітимність виборів у Росії – МЗС України

Голосування, яке 18 березня відбувається в окупованому українському Криму, ставить під сумнів легітимність виборів президента сусідньої Росії. Про це заявила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Вибори без вибору. Результати незаконного голосування в окупованому Криму є нікчемними, не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою. Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ у цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність», – вказала представниця зовнішньополітичного відомства у мережі Twitter.

У січні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан усіх національностей бойкотувати вибори президента Росії.

Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов погрожував звільненням чиновникам, які закликають підлеглих не йти на вибори президента Росії.

16 лютого президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту не визнавати результати виборів президента Росії в анексованому Криму.

Про невизнання виборів президента Росії в Криму йдеться в декларації верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні.

Вибори президента Росії проводять 18 березня 2018 року, в четверту річницю російської анексії Криму. Спеціально для того, щоб дві дати збіглися, в Росії змінили виборче законодавство – раніше передбачалося, що вибори мали відбутися в останню неділю березня, тобто 25 числа.

Росіяни можуть проголосувати за вісьмох кандидатів, але аналітики вважають, що ці вибори є фактичним перезатвердженням на новий шестирічний термін чинного російського лідера Володимира Путіна, який перебуває при владі вже 18 років. До виборів не був допущений Олексій Навальний – єдиний кандидат, який вів свою кампанію понад рік, ще від кінця 2016 року.