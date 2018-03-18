Собчак розповідала, що їй пропонували «величезні гроші» за участь у виборах – Навальний

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак розповідала про «величезні гроші», які їй пропонували за участь у виборах. Ці слова Навальний сказав Собчак в ефірі каналу «Навальный LIVE».

«Я ніде до виборів не розповідав про цю історію. Ти приїхала до мене додому о другій годині ночі… Це було за місяць до того, як ти оголосила (про висування в президенти – ред.). Ти дослівно сказала мені і їй (дружині Навального – ред.): «Мені пропонують величезні гроші за висування, і я не знаю, що робити», – сказав Навальний.

У відповідь Собчак заявила: «Це неправда. Ти зараз брешеш, я сказала абсолютно не так».

Перед цим кандидат у президенти запропонувала політику співробітництво після виборів президента.

«Вважаю, що буде дуже правильним після виборів почати якісь переговори про якісь спільні дії. Я тебе хотіла, Олексій, теж запросити, щоб ми з тобою могли після виборів зустрітися і обговорити якісь подальші кроки», – сказала Собчак.

Навальний не погодився і заявив, що усі її справи «жалюгідні й лицемірні». На його думку, Собчак була «частиною махінації» російської влади на виборах президента.

18 березня в Росії відбуваються вибори президента Росії. Голосування завершиться о 20-й години в найзахіднішій у Росії Калінінградській області, де місцевий час збігається з київським.

У виборах беруть участь вісім кандидатів – Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.

Навального не допустили до участі у виборах через судимість.