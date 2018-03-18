У Москві на виборчих дільницях 18 березня можна було купити їжу, відвідати виставку голубів і отримати квитки на концерт в Олімпійському. Зустрічалися також гігантські шахи, вікторини з історії та конкурси селфі. У неділю в Росії проходять вибори президента. Станом на 17 годину явка в столиці перевищила 50 відсотків. Зафіксували майже 900 порушень у більш ніж 70 регіонах країни. Такі дані про порушення збирає рух на захист прав виборців «Голос». (Відео Російської редакції Радіо Свобода)