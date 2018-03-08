Росія: Навальний, Собчак і правозахисники закликали до відставки депутата, звинуваченого в домаганнях

У Росії засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний підтримав вимогу відставки депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького, якого відразу кілька журналісток звинуватили в домаганнях. Опозиціонер 8 березня опублікував антикорупційне розслідування, в якому стверджується, що Слуцький, будучи депутатом, орендував велику ділянку землі на Рубльовці під Москвою, але не вказав цього в своїй декларації.

За даними ФБК, депутат ЛДПР також володіє трьома елітними автомобілями марок Bentley й Mercedes, які не можна купити на його зарплату. При цьому за одним із цих автомобілів значиться понад 800 порушень правил дорожнього руху, зафіксованих з літа 2017 року.

Акції за відставку Слуцького 8 березня відбулися в центрі Москви. Журналісти й представники правозахисної організації Amnesty International вийшли до будівлі Держдуми Росії з вимогою розслідувати домагання і притягнути депутата до відповідальності. До місця проведення пікетів прийшли активісти прокремлівського руху SERB, які вигукували образи на адресу учасників акції. Поліція нікого не затримувала, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

8 березня одиночний пікет проти Леоніда Слуцького провела кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак. Телеведуча вимагає вилучення Слуцького з ЛДПР. Вона прийшла до Держдуми з плакатом «Депутати, ми вас не хочемо».

Собчак також виступила з критикою лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який, на її думку, «покриває» депутата і заперечує факти домагань.

Сам Леонід Слуцький відкидає всі звинувачення і називає їх «маячнею». 8 березня депутат попросив вибачення у жінок, «кому коли-небудь заподіяв будь-які переживання». «Повірте, не зі злого наміру», – написав Слуцький у Facebook. При цьому депутат не уточнив, про які «переживання» йдеться.

Про домагання з його боку заявили продюсер телеканалу «Дождь» Дарія Жук та заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе. Журналістка російської служби «Бі-Бі-Сі» Фаріда Рустамова також заявила про домагання з боку Слуцького. «Бі-Бі-Сі» опублікувала розшифровку їхнього діалогу.