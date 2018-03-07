У Держдумі Росії порадили журналісткам «одягатися пристойніше»

Голова комітету Державної думи Росії з питань сім’ї, жінок і дітей Тамара Плетньова заявила, що не вірить звинуваченням у домаганнях на адресу депутата ЛДПР Леоніда Слуцького. Чиновниця порадила журналісткам «одягатися пристойніше» і не приходити в Держдуму, якщо їм страшно.

В ефірі радіостанції «Ехо Москви» Плетньова заявила, що Слуцький міг «пожартувати», але не ображати.

Раніше голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін, вітаючи журналісток парламентського пулу з 8 березня, заявив, що їм варто змінити роботу, якщо вони не почувають себе в безпеці під час роботи в парламенті.

За інформацією «Бі-Бі-Сі», думська комісія з етики розгляне інформацію про домагання Слуцького після 19 березня. Поки що депутата попросили письмово пояснити звинувачення.

Напередодні журналістка «Бі-Бі-Сі» Фаріда Рустамова відкрито звинуватила в домаганнях депутата Леоніда Слуцького. За її словами, вона має в своєму розпорядженні аудіозапис розмови, в якій політик допускав неоднозначні висловлювання. «Бі-Бі-Сі» опублікувала розшифровку їх діалогу.

За тиждень до цього про схожі ситуації заявили заступниця головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе і продюсер телеканалу «Дождь» Дар’я Жук.

Раніше про непристойну поведінку парламентаря заявив телеканал «Дождь». У кінці лютого телеканал повідомив про те, що щонайменше три журналістки анонімно звинуватили Слуцького в домаганнях.

Сам Слуцький заперечує звинувачення і називає їх «маячнею». Лідер ЛДПР Володимир Жириновський пообіцяв перевірити ці повідомлення, наголосивши, що не вважає нормальною таку поведінку.