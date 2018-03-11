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11 Березень 2018, Київ 15:20
Новини | Політика

Собчак відповіла на заяву Клімкіна про «політичну шизофренію»

Ксенія Собчак

Кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак відповіла міністру закордонних справ України, що розкритикував її намір поїхати до анексованого Росією Криму. Свою заяву політик розмістила на сторінці в Instagram.

«Він відмовив мені, звинувативши мене в «політичної шизофренії». Дуже не хочеться відповідати високопосадовцеві суверенної держави у дусі «сам такий», але задумайтесь: українська влада перешкодила єдиному російському політикові, що підтримав їхній національний суверенітет, відвідати їхню країну у суворій відповідності з її законами. Так кому насправді вигідна окупація Криму та війна на Донбасі, хто фактично діє в інтересах Путіна, ДНР і ЛНР? У кого з нас шизофренія?» – зауважила Собчак, знову наголосивши, що не збирається проводити у Криму агітацію, і там не розміщуються її передвиборчі матеріали.

Між тим, як повідомляє проект Радіо Свобода «Сибір.Реалії», раніше Ксенія Собчак підтвердила, що їздила до Криму після анексії без якихось дозволів з боку України, аби написати матеріал для видання «Сноб.ru».

Перед цим депутатка російської, колишня прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська заявила, що Собчак «була у неї в гостях» у квітні 2014-го.

6 березня кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак повідомила, що направила лист у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в’їзд до анексованого Криму через територію України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував це таким чином:«Дотримуватися українського законодавства для в’їзду в окупований Крим – це, звісно, позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території – це точно шизофренія. Звичайно, політична».

В українському Мінінформполітики, водночас, заявили, що Собчак може приїхати в анексований Крим з боку материкової України після перевірок у відповідних органах.

18 жовтня 2017 року Собчак офіційно оголосила про намір брати участь у президентських виборах у Росії. Вона називає себе кандидатом «проти всіх».

Собчак стверджувала, що не проводитиме передвиборчу агітацію у Криму. Раніше вона заявляла, що, анексувавши півострів, Росія порушила міжнародні зобов'язання. На думку Собчак, Києву і Москві необхідно провести спільний референдум про статус анексованого Криму.

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