Клімкін заявив про «політичну шизофренію» через намір Собчак відвідати окупований Крим

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував повідомлення про намір кандидата на посаду президента Росії Ксенії Собчак у законний спосіб відвідати окупований Крим.

«Дотримуватися українського законодавства для в’їзду в окупований Крим – це, звісно, позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території – це точно шизофренія. Звичайно, політична», – написав Клімкін 7 березня у Twitter.

«Щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму. Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу», – додав український міністр.

6 березня Ксенія Собчак повідомила, що надіслала лист до посольства України в Росії з проханням дозволити їй в’їзд до Криму через територію України.

18 жовтня 2017 року Собчак офіційно оголосила про намір брати участь у президентських виборах в сусідній Росії. Собчак стверджувала, що не проводитиме передвиборчу агітацію в анексованому Криму. Вона заявляла, що, анексувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов’язання.

Собчак також вважає, що Києву і Москві необхідно провести спільний референдум про статус анексованого Криму.

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року – в річницю анексії Криму.

Президент України Петро Порошенко закликав світову громадськість не визнавати результати майбутніх виборів президента Росії в окупованому Криму. Верховна Рада також закликала Раду безпеки та Генеральну асамблею ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти та уряди не визнавати легітимність російських виборів в Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.