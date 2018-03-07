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07 Березень 2018, Київ 10:47
Новини | Політика

Клімкін заявив про «політичну шизофренію» через намір Собчак відвідати окупований Крим

Ксенія Собчак

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував повідомлення про намір кандидата на посаду президента Росії Ксенії Собчак у законний спосіб відвідати окупований Крим.

«Дотримуватися українського законодавства для в’їзду в окупований Крим – це, звісно, позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території – це точно шизофренія. Звичайно, політична», – написав Клімкін 7 березня у Twitter.

«Щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму. Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу», – додав український міністр.

6 березня Ксенія Собчак повідомила, що надіслала лист до посольства України в Росії з проханням дозволити їй в’їзд до Криму через територію України.

18 жовтня 2017 року Собчак офіційно оголосила про намір брати участь у президентських виборах в сусідній Росії. Собчак стверджувала, що не проводитиме передвиборчу агітацію в анексованому Криму. Вона заявляла, що, анексувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов’язання.

Собчак також вважає, що Києву і Москві необхідно провести спільний референдум про статус анексованого Криму.

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року – в річницю анексії Криму.

Президент України Петро Порошенко закликав світову громадськість не визнавати результати майбутніх виборів президента Росії в окупованому Криму. Верховна Рада також закликала Раду безпеки та Генеральну асамблею ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти та уряди не визнавати легітимність російських виборів в Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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