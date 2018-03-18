Франція заявила, що не визнає проведення виборів президента Росії в Криму

Париж не визнає виборів президента Росії в анексованому нею Криму, повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

У відомстві заявили, що країна й надалі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

У МЗС також зазначили, що Франція стурбована мілітаризацією півострова й погіршенням ситуації з правами людини, особливо кримських татар.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан приїде до Києва 22 і 23 березня.

18 березня в Росії, зокрема й в окупованому нею Криму, відбулися вибори президента. За даними екзит-полів, на них переміг чинний президент Володимир Путін.

Київ виступав з протестами і закликав світ не визнавати незаконних виборів президента Росії в окупованому українському Криму. Низка окремих країн і міждержавних об’єднань, зокрема Європейський союз, уже підтвердила, що не буде визнавати цих результатів.