Екзит-пол: Путін на виборах набирає понад 70 відсотків голосів

Володимир Путін на виборах президента Росії набирає понад 70% голосів, свідчать дані екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

Згідно з даними екзит-полу, Путін набирав 73,9% голосів, кандидат від Комуністичної партії Павло Грудінін – 11,2%, лідер ЛДПР Володимир Жириновський – 6,7%, кандидатка від партії «Громадянська ініціатива» Ксенія Собчак – 2,5%. П'ятим став Григорій Явлинський (1,6%), шостим – Борис Титов (1,1%), сьомим – Сергей Бабурін (1%), а восьмим – Максим Сурайкин (0,8%).

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.