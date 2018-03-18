У Києві зранку 18 березня перекриті підступи до посольства Росії в Україні. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір.

«Вулиця Повітрофлотська перекрита, підступи до посольства Росії перекриті. Збираються активісти проти виборів РФ», – ідеться в повідомленні в мережі Twitter.

Аналогічні заходи безпеки вжиті також поблизу консульств Росії у Львові, Харкові та Одесі.

16 березня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв в Україні (посольства в Києві, генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові) громадяни Росії допускатися не будуть, за винятком осіб із дипломатичним статусом. У міністерстві також додали: «З огляду на публічні акції протесту в українському суспільстві, нехтування з боку Росії законними вимогами української сторони, щоб уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать у цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв і установ, а також прилеглих до них територій, відповідно до Віденської конвенції». МВС закликало дипломатів і громадян Росії «підкоритися законним вимогам України – не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України».

У Росії у відповідь звинуватили Україну в «порушенні міжнародних зобов’язань і міжнародного права» і навіть у «втручанні у внутрішні справи Росії» – не згадуючи про юридичну кваліфікацію дій самої Росії, яка 2014 року окупувала український Крим, а нині намагається провести на цій окупованій частині української території вибори свого президента, всупереч нормам і вимогам міжнародного права.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 23 лютого повідомляв, що українська сторона надіслала ноту до МЗС Росії, в якій висловила «рішучий протест проти виборів президента Росії на території окупованого Криму», що також Україна застерегла від спроб організації виборів на території окупованого Донбасу і наголосила, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах Росії в Україні «без повного виконання перших двох умов». Ні про які реакції на це російської сторони повідомлень не було, Москва давала знати, що відкриє в Україні в день виборів чотири дільниці для голосування.

Україна закликала світ не визнавати незаконних виборів президента Росії в окупованому українському Криму. Низка окремих країн і міждержавних об’єднань, зокрема Європейський союз, уже підтвердила, що не буде визнавати цих результатів.