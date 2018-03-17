У представництві президента у Криму закликали українців не брати участі в російських виборах на півострові

У представництві президента України в Автономній Республіці Крим закликали громадян України на окупованому Росією півострові не брати участі у виборах президента Росії на цій частині української території.

«Не дайте себе використати!» – закликав у фейсбуці перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов.

«Ми знаємо, що окупанти у Криму чинять безпрецедентний тиск на вас, намагаючись «загнати» на так звані «вибори»… Думаю, ні в кого немає сумнівів, що це банальна спецоперація чергового формального призначення путіна», – написав він, маючи на увазі прогнози, що чинний президент Росії Володимир Путін буде з великим відривом знову переобраний на четвертий термін.

При цьому Гданов також попередив: «Тих, хто бере участь в організації процесу так званих «виборів» у будь-якому вигляді, незалежно від обставин чекає відповідальність за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України без строку давності». Ця стаття – про державну зраду – передбачає в разі визнання винним покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без неї. «Подумайте про себе і своїх дітей, не беріть участі в міжнародних злочинах», – закликав посадовець.

Ізет Гданов також наголосив: «Особлива відповідальність лежить на корінному народі Криму – кримськотатарському, в нас у генетичній пам’яті наслідки російського чобота, настане час, народ спитає в кожного, хто зрадив…»

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим на час окупації півострова працює на материковій частині України.

18 березня, в день роковин заяви Росії 2014 року про вступ Криму до неї, в цій країні відбудуться президентські вибори. За словами оглядачів, за умов, що Путіну гарантована перемога з великим відривом уже в першому турі, Кремль занепокоєний, що така визначеність може схилити і прихильників Путіна не піти на вибори, що зменшить його «переможний відсоток». Відтак влада Росії вживає заходів, від заохочення до застосування примусу, щоб домогтися якомога вищої явки на вибори.

Росія планує провести ці свої вибори і на окупованій частині території України, у Криму, що є порушенням міжнародного права. Київ виступає з протестами і закликає світ не визнавати незаконних виборів президента Росії в окупованому українському Криму; низка окремих країн і міждержавних об’єднань, зокрема Європейський союз, уже підтвердила, що не буде визнавати цих результатів.

Крім того, Київ закликає громадян України, які живуть у Криму і яким Росія також протизаконно надала своє громадянство, не брати участі в цьому голосуванні, і попереджає про відповідальність за участь в організації цих виборів на півострові. Окремо Меджліс кримськотатарського народу звернувся з закликом не брати участі в цих виборах до кримських татар.