У Криму «намалюють» потрібну явку на виборах президента Росії ‒ громадські активісти

Павло Кривошеєв

Через два місяці в Криму вперше в його історії відкриються виборчі дільниці для проведення виборів президента Росії. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що спроба Москви провести вибори президента Росії 2018 року в Криму, визнаному ООН окупованою Росією територією, робить їх «сумнівними з точки зору їхньої легітимності».

Тим часом лідери «команди переможців» мають намір забезпечити високу явку кримських виборців на майбутніх виборах. Уже зараз у Криму активно збирають підписи на підтримку кандидата-самовисуванця Володимира Путіна. Яка ж думка кримських громадських активістів з приводу майбутніх виборів, з’ясовував проект Української редакції Радіо Свобода Крим.Реалії.

Ілля Большедворов, російський активіст, який переїхав із Росії до Криму, розповів, що для місцевої влади не складе труднощів «намалювати» потрібну явку на майбутніх виборах, спираючись на досвід Партії регіонів, яка в Криму практично стовідсотково перетворилася на партію «Единая Россия».

Сплеск явки можливий тільки в разі протестного голосування

​«Яку потрібно явку ‒ таку й намалюють. Виборчі комісії нам дісталися в повному складі від Партії регіонів. У Криму нічого не змінилося. Місцева влада довела населення до повної апатії. На кухнях кипить «війна», ті, хто не залежить від держави, киплять. Ті, хто залежить, смиренно мовчать. Але незадоволені всі. Сплеск явки можливий тільки в разі протестного голосування. А так, у реальності, високою вона буде навряд чи», ‒ вважає активіст.

У тому, що в Криму буде показана потрібна російській владі явка, не сумнівається й підприємець із Ялти Венера Дувалідіс.

Якщо раніше була хоч якась ілюзія, що від нас щось залежить, то зараз люди стурбовані власним виживанням. На вибори підуть пенсіонери, які мають вільний час, і люди, яких зобов'яжуть піти на роботі

«Кримчани в більшості, в принципі, як і росіяни, зневірилися у своєму впливі на будь-які процеси в країні (мається на увазі, в Росії – ред.) й на півострові. Наші звернення до влади ігноруються, або обмежуються відписками, людей всіляко утискають. Крим продовжує лихоманити від непомірних апетитів сильних світу цього, і якщо раніше була хоч якась ілюзія, що від нас щось залежить, то зараз люди стурбовані власним виживанням, адже рівень життя кримчан впав, і їм йти й витрачати свій час на те, що й так давно вирішене, навряд чи захочеться. На вибори підуть пенсіонери, які мають вільний час, і люди, яких зобов’яжуть піти на роботі. Ну, а ми побачимо «приголомшливу» явку виборців, кулі та прапори, і разом порадіємо перемозі «нашого президента», адже інших реальних кандидатів немає, і всі розумні люди це розуміють», ‒ розповіла Крим.Реалії Венера Дувалідіс.

Кримськотатарський активіст Різа Асанов вважає, що офіційні та реальні відомості щодо участі кримчан у виборах будуть далеко не ідентичними.

Офіційно, думаю, буде 99,9%. Росія вже завела до Криму значну кількість росіян

«Серед росіян прийдуть на вибори 50–55%, українців ‒ 18–20%, кримських татар ‒ 0.5–0.7%. Але офіційно, думаю, буде 99,9%. Росія вже завела до Криму значну кількість росіян. Зараз тут багато узбеків, яких теж завезли штучно. Вони будуть мати добрий вигляд як псевдо-кримські татари на російському телебаченні під час виборів», ‒ припускає в коментарі Крим.Реалії активіст.

Російський громадський активіст Володимир Гарначук, який брав активну участь проти України у подіях 2014 року під час російської анексії Криму, вважає, що більшість кримчан голосуватиме за Володимира Путіна.

Зараз тут багато узбеків, яких теж завезли штучно. Вони будуть мати добрий вигляд як псевдо-кримські татари на російському телебаченні під час виборів

«Явка буде близько 60–70%. Це перші вибори в Криму, й обиратимуть вони того, кому зобов’язані «поверненням до Росії». Тільки це й дасть такий відсоток явки», ‒ дав свій коментар Крим.Реалії російський громадський діяч.

Сімферополець Олексій Єфремов, який є прихильником російського опозиціонера Олексія Навального, повідомив Крим.Реалії, що, за його інформацією, багато хто не хоче йти на вибори, вважаючи, що «за них все вирішили».

«Не думаю, що реальна явка буде висока, майже всі мої знайомі не бачать сенсу на них йти, вже все вирішили за нас», ‒ зазначив активіст.

Не піде на вибори й сім'я кримського бізнесмена Олега Зубкова, який переконався в «бездушності політики президента Путіна та його адміністрації».

Явка кримчан на майбутніх виборах буде вищою, ніж в середньому в Росії. Це пов’язане, перш за все, з авторитетом Володимира Путіна в Криму

«Явка кримчан на майбутніх виборах буде вищою, ніж в середньому в Росії. Це пов’язане, перш за все, з авторитетом Володимира Путіна в Криму. По-перше, він «приєднав Крим до Росії». По-друге, завдяки йому будується Кримський міст, траса «Таврида», новий термінал аеропорту. По-третє, кримчани, на відміну від жителів Росії, ще не розібралися, «Who is mister Putin?». По-четверте, адміністративно-олігархічна машина зробить свою справу: бюджетники голосуватимуть під страхом «страти». Особисто я та моя сім’я вирішили не йти на ці п’яті в Росії й перші в Криму вибори президента Росії. І це незважаючи на те, що я особисто дуже поважаю Путіна, і його портрет висить у мене в кабінеті», ‒ сказав Зубков.

Особисто я та моя сім’я вирішили не йти на ці п’яті в Росії й перші в Криму вибори президента Росії

​За словами кримського бізнесмена, причиною бойкоту виборів російського президента стало те, що «це не вибори, а вистава… нічого спільного не мають зі справжніми виборами, які ми бачили в Україні, які відбуваються в цивілізованих країнах світу». Також Зубков згадав про участь Путіна в призначенні на посаду російського глави Криму Сергія Аксьонова, який «перетворив життя парків (сафарі-парк «Тайган» і зоопарк «Казка», власником яких є Зубков ‒ ред.) на суцільний жах, позбавивши їх спокою, розвитку, впевненості в завтрашньому дні».

Сам російський голова Криму Сергій Аксьонов говорить, що «наразі суперників у чинного президента Росії Володимира Путіна немає, немає жодної людини, байдужої до президента, яка б не ставилася до нього з повагою».

Близькі до російської влади в Криму експерти й політологи припускають найвищу явку кримчан на виборах президента в порівнянні з регіонами сусідньої Росії.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії