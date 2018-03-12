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12 Березень 2018, Київ 15:57
Новини | Політика

Меджліс закликає кримських татар не брати участі у російських виборах в анексованому Криму

Рефат Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу оприлюднив звернення, в якому закликає кримських татар не брати участі у російських виборах президента в анексованому Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Кримські татари не будуть брати участі в незаконних виборах 18 березня 2018 року, що проводяться російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму», – йдеться в тексті звернення.

Меджліс кримськотатарського народу зазначає, що «буде вживати всіх заходів для якнайшвидшого забезпечення державного суверенітету України над Кримським півостровом і відновленням статусу Криму на основі права кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу України».

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року – в річницю анексії Криму.

1 березня Верховна Рада України закликала Раду безпеки і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів в анексованому Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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