Місія США в ОБСЄ: до конфлікту на Донбасі призвело порушення Росією суверенітету України

Тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан заявляє, що до конфлікту на сході України призвело порушення Росією українського суверенітету. Так він відреагував на виступ російської делегації під час засідання ОБСЄ 8 березня.

«У світлі одного з коментарів, зроблених поважним російським колегою стосовно спеціального представника (США з питань України Курта) Волкера і заяви російського делегата стосовно того, що призвело до конфлікту в Україні, я хочу навести чотири прості пункти». Всупереч поглядам, висловленим російським делегатом, до конфлікту на сході України призвело порушення Росією територіальної цілісності України, українського суверенітету, незалежності країни», – заявив Каміан.

«Що призвело до поточного конфлікту в Україні, підтримує теперішній конфлікт там і продовжує становити найбільшу загрозу регіональній стабільності й безпеці – це повторення і продовження порушень низки найважливіших принципів і зобов’язань, які ми маємо в ОБСЄ», – додав він.

Конфлікт на Донбасі, що почався після російської анексії Криму, триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.