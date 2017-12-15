Рада федерації призначила вибори президента Росії на 18 березня 2018 року

У Росії Рада федерації, верхня палата парламенту, на засіданні 15 грудня одностайно підтримала постанову палати про призначення виборів президента Росії на 18 березня 2018 року.

Як повідомляє російське державне інформагентство «ТАСС», протягом п’яти днів (максимум до 20 грудня) постанову Ради федерації має бути опубліковано, після цього вважатиметься, що виборча кампанія офіційно стартувала.

За словами голови комітету верхньої палати з конституційного законодавства і держбудівництва Андрія Клішаса, постанову Ради федерації про призначення виборів президента Росії на 18 березня 2018 року буде опубліковано 18 грудня.

Раніше в Росії спеціально змінювали виборче законодавство, щоб уможливити призначення цих виборів саме на 18 березня – того дня 2014 року Росія офіційно заявила про вступ до неї окупованого українського Криму. Такий крок важливий для кремлівської пропаганди, яка показує захоплення Криму чи, за московською термінологією, «возз’єднання» як одне з найбільших досягнень президента Володимира Путіна.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив про намір брати участь у президентських виборах наступного року як самовисуванець. У відповідь на запитання про мету свого висування Путін заявив про «Росію, спрямовану в майбутнє», а також про необхідність розвитку інфраструктури, охорони здоров’я й освіти в країні.

Путіна також запитали, чи не нудно йому обиратися в умовах відсутності реальної конкуренції. Він у відповідь розповів про зростання ВВП, народжуваності і тривалості життя. Путін також вкотре заявив, що представники позасистемної опозиції нібито не пропонують ніякого «конкретного порядку денного».

Володимирові Путіну 65 років. Він керує Росією з кінця 1999 року. 13 років він провів на посаді президента країни, ще чотири роки — на посаді голови російського уряду. У грудні Путін оголосив про намір вчетверте балотуватися у президенти.

У виборах 2018 року також має намір брати участь опозиціонер Олексій Навальний, однак влада забороняє йому обиратися. Напередодні політик представив свою передвиборчу програму. У числі її основних пунктів: збільшення витрат на охорону здоров’я і освіту, мінімальна зарплата в 25 тисяч рублів, зниження ставки на іпотеку й податків на малий бізнес.

Також про свій намір балотуватися раніше заявили телеведуча Ксенія Собчак, лідер ЛДПР Володимир Жириновський і засновник «Яблука» Григорій Явлінський.