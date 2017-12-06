Путін оголосив про участь у президентських виборах у Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на новий термін на виборах у 2018 році.

«Я висуватиму свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації», – сказав Путін на зустрічі з працівниками заводу ГАЗ.

Путін був уперше обраний президентом у березні 2000 року, у 2004-му він переобрався на цей пост. З 2008 по 2012 рік працював на посаді голови уряду (президентом у цей час був його наступник на прем’єрській посаді Дмитро Медведєв), а в 2012-му знову став главою держави.

Впродовж останніх місяців Путіна багаторазово запитували про можливість його участі у виборах, але російський лідер зберігав інтригу.

Чергові вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року, виборча кампанія має стартувати в грудні 2017 року.