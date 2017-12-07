Путін і тема України на виборах президента Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на новий термін на виборах у 2018 році. Вибори президента Росії мають відбутися 18 березня – у річницю незаконного приєднання Путіним українського Криму до Росії. Тема України одна з ключових у російській політиці. Як бути з Кримом і Донбасом – це питання у своїх промовах вже порушували кілька учасників виборчої кампанії. Про Україну і Володимира Путіна на майбутніх виборах президента Росії у програмі «Ваша Свобода» говорили політологи Олеся Яхно і Андрій Окара, а також кореспондент російської «Нової газети» Павло Канигін.