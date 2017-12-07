«Яка «несподіванка»!» – соцмережі про намір Путіна знову балотуватись у президенти Росії

​Як то кажуть, «ніколи такого не було і ось знову»: Володимир Путін хоче балотуватися в президенти Росії. На цей пост він висуває свою кандидатуру вже вчетверте протягом останніх 17 років.

Інтригу тримав до останнього. Навіть за декілька годин до офіційної заяви, виступаючи у Нижньому Новгороді перед робітниками автозаводу, не зміг чітко відповісти – йтиме у 2018 році на вибори чи ні:

І ось – Путін вже офіційний претендент на президентське крісло (яке наразі сам і займає):

Заява помітно «здивувала» користувачів соцмереж:

Деяким навіть бракувало слів:

Інші взагалі заявили, що слова Путіна ознаменували – вибори в Росії вже відбулись:

До речі, про Олімпіаду. Разом з Путіним вона утворила подвійний «хайп»:

Поміж тим, є і ті, для кого заява Путіна стала радісною:

А прокремлівський політолог Сергій Марков вважає, що «людям подобається стиль політичного лідерства Путіна», адже він «скромний, не говорить, а робить, спортивний, тверезий, освічений, спокійний, Наш»:

Прокремлівський телеведучий Володимир Соловйов теж висловився з цього приводу:

До речі, про результати. Є ті, хто все підсумував:

У контексті цього непогано згадати заяви, які Путін вже давав. Деякі так і зробили:

Чергові вибори президента Росії мають відбутися 18 березня 2018 року, виборча кампанія має стартувати в грудні 2017 року.