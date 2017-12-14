Путін назвав Навального «Саакашвілі в російському виданні»

Президент Росії Володимир Путін порівняв російського опозиційного політика Олексія Навального з колишнім президентом Грузії, лідером української партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі.

Під час щорічної прес-конференції в Москві російська журналістка Ксенія Собчак, яка оголосила про наміри балотуватися в президенти Росії, заявила, що російська влада не допускає Навального до участі у виборах 2018 року.

«Те саме з моєю діяльністю після оголошення. Дуже складно зняти будь-який зал у країні, люди відмовляються навіть на комерційних умовах співпрацювати, складно поставити будь-яку агітаційну продукцію. Усе це пов'язано зі страхом. Люди розуміють, що бути опозиціонером у Росії – це означає, що або тебе вб'ють, або посадять, або станеться ще щось у цьому дусі. Чому так відбувається? Невже влада боїться конкуренції?» – запитала Собчак.

У відповідь Путін заявив, що російська опозиція «має вийти з чіткою й зрозумілою людям програмою позитивних дій».

«Ось ви йдете з гаслом «Проти всіх». Це позитивна програма дій? А що ви пропонуєте для вирішення тих проблем, які ми сьогодні обговорюємо? Щодо персонажів, яких ви згадали… Ви хочете, щоб у нас по площах бігали десятки таких Саакашвілі? Ось ті, кого ви назвали, – це Саакашвілі, тільки в російському виданні. І ви хочете, щоб такі Саакашвілі дестабілізували ситуацію в країні? Ви хочете, щоб ми переживали від одного Майдану до іншого? Щоб у нас були спроби державних переворотів?» – сказав Путін.

Олексій Навальний у Twitter відреагував на слова Путіна.

«Зверніть увагу, що сьогодні Путін вперше прямо визнав, що недопуск мене на вибори – це усвідомлене політичне рішення. Про всякий «суд і судимості» вже ніхто не говорить. Типу, ось ми влада, і вирішили, що це шкідливо», – написав Навальний.

Володимирові Путіну 65 років. Він керує Росією з кінця 1999 року. 13 років він провів на посаді президента країни, ще чотири роки — на посаді голови російського уряду. У грудні Путін оголосив про намір в четвертий раз балотуватися у президенти.

У 2013 році суд засудив Навального у справі «Кіровлісу» до п’яти років умовного позбавлення волі. ЄСПЛ визнав цей вирок незаконним. Справу відправили на новий розгляд, проте суд знову визнав опозиціонера винним у «розкраданні коштів», засудивши його до такого ж терміну, що і після першого розгляду, – до п’яти років умовно.

Російська влада заявляє, що через справу «Кіровлісу» Навальний не має права брати участь у виборах президента в 2018 році. Рада Європи вказує на порушення в повторному вироку опозиціонерові і закликає допустити Навального на вибори.