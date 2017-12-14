Під час щорічної прес-конференції президента Росії Володимира Путіна 14 грудня в Москві кандидат на посаду президента Росії Ксенія Собчак поставила запитання щодо конкуренції на виборах 2018 року: «Чи боїться влада Росії опозиції?». Собчак згадала утиски під час кампанії російського опозиціонера Олексія Навального, а також труднощі, з якими стикається її команда, на що Путін відповів: «Вже ставили запитання стосовно України. Ви хочете, аби у нас площами бігали десятки таких Саакашвілі? Ті, кого ви назвали – Саакашвілі російського видання. Ви хочете, щоби ми жили від одного Майдану до іншого? Впевнений, що переважна більшість росіян цього не хоче і не допустить... Влада не має бути схожою на бороданя, що виколупує капусту в себе з бороди, дивлячись, як держава перетворюється на каламутну калюжу, де олігархи ловлять для себе золоту рибку, як це було у нас в 1990-х і як це зараз в Україні. Ми ж не хочемо другого видання нинішньої України для Росії? Ні, не хочемо і не допустимо», – додав Путін.