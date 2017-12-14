Путін: на Донбасі не російська армія, а «певні військово-поліцейські формування»

Президент Росії Володимир Путін знову заявляє, що на Донбасі немає російської армії. Про це він сказав на щорічній прес-конференції 14 грудня в Москві, відповідаючи на запитання українського журналіста.

«Російської армії на території Донбасу немає, але там дісно створені певні військово-поліцейські формування, що є самодостатніми і готові відбити будь-які масштабні військові акції проти Донбасу. ми вважаємо, що це відповідає інтересам людей, що проживають на цій території», – сказав Путін.

Президент Росії також звинуватив Київ у зриві Мінських домовленостей і процесу з обміну полоненими.

«Українській владі треба домовлятися з самим Донбасом, а не через посередників, а вони від цього ухиляються», – сказав Путін.

Він також вкотре заявив про близькість України і Росії. «Ви без акценту говорили російською, а значить Україна ментально не так далека від Росії», – заявив Путін кореспондентові УНІАН Романові Цимбалюку, який поставив запитання про обмін полонених.

Захід звинувачує Кремль у збройній підтримці бойовиків на Донбасі. Всього, за даними Києва, на сході України воюють кілька тисяч кадрових російських військовослужбовців. Кремль називає цих людей «добровольцями».

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