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14 Грудень 2017, Київ 15:12
Відео

Російської армії на Донбасі немає – Путін (відео)

Російської армії на Донбасі немає – Путін (відео)
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Президент Росії Володимир Путін знову заявляє, що на Донбасі немає російської армії. Про це він сказав на щорічній прес-конференції 14 грудня в Москві, відповідаючи на запитання українського журналіста. «Російської армії на території Донбасу немає, але там дісно створені певні військово-поліцейські формування, що є самодостатніми і готові відбити будь-які масштабні військові акції проти Донбасу. ми вважаємо, що це відповідає інтересам людей, що проживають на цій території», – сказав Путін.

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