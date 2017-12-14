Президент Росії Володимир Путін знову заявляє, що на Донбасі немає російської армії. Про це він сказав на щорічній прес-конференції 14 грудня в Москві, відповідаючи на запитання українського журналіста. «Російської армії на території Донбасу немає, але там дісно створені певні військово-поліцейські формування, що є самодостатніми і готові відбити будь-які масштабні військові акції проти Донбасу. ми вважаємо, що це відповідає інтересам людей, що проживають на цій території», – сказав Путін.