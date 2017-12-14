Путін: ефективність «мінського формату» низька через неконструктивну позицію України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ефективність «мінського формату» низька через «неконструктивну позицію» української сторони.

«Ефективність «мінського формату» низька. На мій погляд, насамперед через неконструктивну позиції представників сьогоднішньої київської влади. Немає ніякого бажання реалізовувати Мінські угоди, немає ніякого бажання почати політичний процес, завершенням якого може бути реалізація угоди про особливий статус Донбасу», – сказав Путін під час щорічної прес-конференції в Москві.

У відповідь на запитання, чи варто долучити Сполучені Штати до переговорів у «нормандському форматі», президент зазначив, що «США, по суті, є повноцінним, повноправним учасником процесу урегулювання (ситуації на Донбасі – ред.), незалежно від того, чи є вони в рамках «нормандського формату».

«Чи потрібно їх формально включати в «нормандський формат»? Я не знаю. У будь-якому випадку це не від нас залежить. Повірте мені, я ніколи не був проти цього», – додав Путін.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей і відкидає звинувачення в підтримці сепаратистів.

«Нормандським» називають створений іще 2014 року формат переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України у складі представників чотирьох держав: України, Росії, Німеччини і Франції.