Росія: Путін проведе щорічну підсумкову прес-конференцію

Президент Росії Володимир Путін планує провести у четвер свою щорічну прес-конференцію з російськими та закордонними журналістами. Це буде один з його останніх великих публічних виступів перед президентськими виборами в березні 2018 року.

Приблизно 1600 журналістів візьмуть участь у вже 13-й прес-конференції, яка стала традицією для Путіна. Його спілкування з журналістами триває переважно кілька годин, розпочнеться о 12:00 (11:00 за Києвом – ред.).

Торік Путін упродовж майже 4 годин відповів на 50 питань.

65-річний Володимир Путін у кріслі президента чи прем’єра в Росії з 1999 року, і аналітики з високою ймовірністю вважають його переможцем і на наступних виборах президента.