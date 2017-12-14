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14 Грудень 2017, Київ 15:10
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Ефективність «мінського формату» низька через неконструктивність нинішньої «київської» влади – Путін (відео)

Ефективність «мінського формату» низька через неконструктивність нинішньої «київської» влади – Путін (відео)
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що ефективність «мінського формату» низька через «неконструктивну позицію» української сторони. «Ефективність «мінського формату» низька. На мій погляд, насамперед через неконструктивну позиції представників сьогоднішньої київської влади. Немає ніякого бажання реалізовувати Мінські угоди, немає ніякого бажання почати політичний процес, завершенням якого може бути реалізація угоди про особливий статус Донбасу», – сказав Путін під час щорічної прес-конференції в Москві.

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