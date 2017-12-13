Клімкін заявив, що 14 грудня обговорить з генсекретарем ООН миротворчу місію на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що 14 грудня зустрінеться в Нью-Йорку з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутеррішем і обговорить з ним миротворчу місію ООН на Донбасі.

«Завтра поїду до Нью-Йорка, там буду мати зустріч із генсекретарем ООН, але поки що Росія категорично відмовляється йти на ту місію, яка має принести мир на Донбас. Тому питання поки що не в часі, питання в змісті. Будемо продовжувати далі тиснути на Росію, у нас є на це деякі додаткові ідеї й з американською стороною, і з Європейським союзом», – сказав Клімкін у коментарі телеканалу «112 Україна».

У вересні президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники, з одного боку, і Москва, з іншого, мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи хіба що наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».