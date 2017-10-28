Росія мусить відвести свої сили з Донбасу для початку роботи місії ООН – Волкер

Росія мусить відвести свої сили, щоб миротворча місія ООН змогла розпочати свою роботу на Донбасі, а з українського боку необхідна координація із ООН. Про це 28 жовтня розповів спеціальний посланець президента США по Україні Курт Волкер, передає «Громадське».

Спершу сторони мають домовитися щодо мандату місії, визначитися з її чисельністю та складом – саме про це наразі й тривають перемовини, пояснив Волкер.

Він також додав, що присутність місії має стати необхідним безпековим елементом, що дасть можливість перейти до політичних кроків, прописаних у Мінських угодах.

«Неможливо перейти до інших речей, якщо безпекові питання не закриті», – сказав спецпосланник.

У разі, якщо місія таки буде створена, вона має бути здатною виконувати три основних завдання.

«Мати повний контроль над усією зоною конфлікту, а не лише лінії зіткнення та вільно пересування нею; моніторити зберігання важкого озброєння – так, щоби воно перебувало в одному місці і не розміщувалося ще десь. І третє – контролювати російсько-український кордон», – зазначив Волкер.

Курт Волкер прибув в Україну з незапланованим візитом. 27 жовтня він мав зустріч із українською делегацією на чолі зі спікером парламенту Андрієм Парубієм. Згодом відбулись закриті переговори з президентом Петром Порошенком. 28 жовтня дипломат зустрівся зі звільненими лідерами кримськимх татар Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим.