Порошенко і Волкер обговорили звільнення українських заручників

Президент України Петро Порошенко і спеціальний представник США в Україні Курт Волкер під час зустрічі обговорили питання звільнення заручників, які перебувають у Росії і на окупованій території.

«Спеціальному посланнику президента США було передано відповідне звернення членів сімей заручників та висловлено надію на його ефективну підтримку, передусім у контактах з російською стороною, з метою їх якнайшвидшого звільнення та повернення додому», – повідомляють в Адміністрації президента України.

За інформацією української сторони, сторони також скоординували кроки щодо зміцнення міжнародної присутності на Донбасі, «як у рамках зусиль у «нормандському форматі», так і на міжнародних майданчиках, передусім у Раді безпеки ООН».

Курт Волкер прибув до України з незапланованим візитом. У п’ятницю він мав зустріч із українською делегацією на чолі зі спікером парламенту Андрієм Парубієм. Згодом відбулись закриті переговори з президентом Петром Порошенком. Напередодні Волкер зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.