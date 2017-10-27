Миротворча місія, Донбас, реформи: про що говорив Волкер

До України з незапланованим візитом прилетів спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Спершу він мав зустріч із українською делегацією на чолі зі спікером парламенту Андрієм Парубієм. Згодом відбулись закриті переговори з президентом Петром Порошенком. Позиція Волкера незмінна – Росія повинна заплатити за агресію щодо України; миротворчу місію слід запровадити на українських умовах; а Києву варто прискорити реформи.

На зустрічі зі спецпредставником Куртом Волкером спікер Верховної Ради Андрій Парубій подякував йому за підтримку територіальної цілісності України.

Кілька днів тому, 23 липня, Волкер разом із послом США в Україні Марі Йованович вп’яте відвідав зону АТО, тож питання Донбасу було ключовим.

«Ви на свої очі побачили наслідки російської агресії, разом з тим, хочу наголосити, що в останній період вона лише зростає на Сході України. За останні два місяці загинули 10 українців і були поранені 70 військовослужбовців, а з початку року 162 загиблих», – сказав Парубій.

Окрім того, він звернув увагу Волкера на збільшення російської військової присутності на державному кордоні з Україною. Парубій закликав США надати Україні летальну зброю, і запровадити додаткові енергетичні санкції проти Росії.

«Росія також продовжує нарощувати військовий потенціал на кордоні з Україною. Зокрема, Росія продовжує будівництво військової бази у Богучарах, що у Воронезькій області, та у Валуйках, розташованих у Білгородській області Росії», ­– зазначив голова українського парламенту.

Курт Волкер висловив співчуття родинам загиблих українців у війні на Донбасі.

Реформи, Донбас, миротворча місія

На закритій від журналістів частині зустрічі була присутня голова комітету з питань закордонних справ Ганна Гопко. В коментарі вона переповіла Радіо Свобода, про що говорив Курт Волкер.

За словами Гопко, спецпредставник запевнив українську делегацію, що США дуже зацікавлені і активно діють для відновлення територіальної цілісності України. І вони готові працювати з парламентом і усіма політичними силами, щоби це відбулось, каже Гопко.

«І зараз по різних столицях, де він їздить – Париж, Лондон, Берлін, Відень – він постійно чітко говорить, що це гаряча стадія війни, а не заморожений конфлікт, намагаючись змінити російську пропаганду і ті наративи, які вона поширює. І щоби змінити ставлення до конфлікту на Сході України: що це не внутрішній конфлікт, а російське вторгнення», ­– переказує Гопко тези Волкера.

Курт Волкер також наголосив, що Росія має визнати: її зусилля з перетворення України на лояльного щодо Кремля гравця провалилися. Адже українське суспільство зараз об’єднане як ніколи, каже Гопко.

Він чітко наголосив, що ціна за російську окупацію буде зростати

«Він чітко наголосив, що ціна за російську окупацію не буде змінюватися. Вона буде, навпаки, зростати. Так само підтримка міжнародної спільноти України не зменшиться. І що Кремль також має чітко розуміти, що відносини США-Росія-Європейський союз погіршились саме тому, що Росія не здійснювала жодних кроків для того, щоби виконувати свою частину зобов’язань», – розповіла Гопко.

У питанні миротворчої місії позиція Волкера залишається незмінною, каже голова комітету з питань закордонних справ.

«Місія повинна бути по всій території, має повністю локалізувати важке озброєння, і має бути контроль України над українсько-російським кордоном. Це, фактично, підтримка української позиції», – переказує вона зміст розмови.

Окремо обговорив Волкер із представниками парламенту перебіг українських реформ. Він відзначив у цій галузі прогрес, зокрема, щодо ухвалення медичної та пенсійної реформ.

І наголосив на необхідності запровадити в Україні антикорупційний суд, додає Гопко.

Він чекає, що, зокрема, ті антикорупційні сили, які були до того, будуть посилені ухваленням антикорупційного суду

«Він чекає, що, зокрема, ті антикорупційні сили, які були до того, будуть посилені ухваленням антикорупційного суду», – додає Гопко.

Обговорювали й питання «Північного потоку-2», говорить голова комітету з питань закордонних справ.

«Тому що Андрій Парубій чітко зазначив, що для енергетичної безпеки Європи, не лише України, дуже важливим є недопущення цього проекту. Курт Волкер у Берліні порушував це питання», – продовжує Гопко.

А от про що Волкер говоритиме з президентом, він не зазначав під час зустрічі з парламентарями.

Напередодні Курт Волкер мав зустріч із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.