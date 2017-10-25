Волкер: гуманітарні операції ООН в Україні фінансовані лише на 11,5%

«В 2017 році ООН отримала лише 11,5% від того, що їй потрібно, щоб проводити гуманітарні операції в Україні», – зазначив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Він привернув увагу до нового звіту аналітичного центру Atlantic Council стосовно внутрішньо переміщених осіб.

Масштаб проблеми дійсно вражає.

«Україна 9-та в світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб», – зазначив Волкер у Twitter, посилаючись на звіт.

«В Україні близько 1,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Це може скласти потужну підтримку для миру», – йдеться у звіті.

Дослідники зазначають, що переселенці в Україні загалом намагаються допомагати громадам, в яких проживають.

«Вони долучаються до місцевих економік, підтримуючи один одного, підтримують місцеві зусилля з примирення; багато з них зміцнюють зв’язки між Сходом та Заходом, деякі своєю активністю просувають миротворчий процес. Третина переселенців планують інтегруватись до місцевих громад і не повертатись», – пишуть аналітики.

«Україна створила унікальну модель місцевої підтримки та інтеграції під час конфлікту», – йдеться в звіті.