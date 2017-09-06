«Снігова куля» проблем переселенців

Переселенці з Криму і Донбасу спільно з громадськими організаціями принесли під Кабінет міністрів України саморобну «снігову кулю», зроблену зі звернень внутрішньо переміщених осіб. Під стінами Кабміну юристи влаштували приймальню під відкритим небом, де безкоштовно консультували переселенців. За три роки війни люди, які покинули свої домівки, щодня зіштовхуються з дискримінацією, перевірками і відсутністю соціальних виплат, розповідають юристи.

Громадські активісти вимагають від українського уряду переглянути закони, щоб прибрати з них, як вони кажуть, дискримінаційні положення, зокрема вимагають скасувати довідку переселенця. Через відсутність довідки люди, які виїхали з зони АТО, придбали нерухомість і зареєструвалися на нових місцях проживання, мають заново ставати на облік як внутрішньо переміщена особа, тому що не мають права отримувати пенсію на загальних умовах.

Микола Залозний переїхав з Донецька у 2014 році. Рік тому чоловік продав будинок на непідконтрольній території і переїхав до міста Сміла, де зміг придбати однокімнатну квартиру. Але пенсію Миколі Залозному припинили виплачувати пенсію, бо той відмовився від статусу внутрішньо переміщеної особи.

Я два роки був переселенцем, весь час хотів позбутися цього статусу. Зіштовхнувся з проблемою, що мені не можуть виплачувати пенсію

«Довідка внутрішньо переміщеної особи, як я розумію, була введена для того, щоб полегшити проблеми переселенців, але вони тільки погіршили життя людям. Я два роки був переселенцем, весь час хотів позбутися цього статусу. Зіштовхнувся з проблемою, що мені не можуть виплачувати пенсію на загальних умовах, бо до 2014 року проживав у Донецьку», – говорить він.

Подібна ситуація і у Юрія Травкіна з Горлівки. Чоловік теж не отримує пенсії, відмовившись від статусу вимушено переміщеної особи.

«Купили будинок в селі, в Кіровоградській області. Влітку 2016 року я знявся з обліку. Рік мені платили пенсію. А потім сказали, що треба знов ставати внутрішньо переміщеною особою. У моєї дружини вкрали картки, ідентифікацію вона не може пройти. Йде в «Ощадбанк», звідти її відправляють в Пенсійний фонд, з пенсійного знов в «Ощадбанк». Так вже 2 місяця», – розповідає він.

І Микола і Юрій звернулися до юристів. Вони планують звертатися до суду, щоб вибороти своє законне право отримувати пенсію.

Громадські активісти з юристами, що сьогодні консультували переселенців під стінами Кабміну, підготували звернення для уряду – це «снігова куля», зроблена зі звернень вимушено переміщених осіб, розповіла Тетяна Дурнєва, виконавчий директор громадської організації «Група впливу».

Проблеми внутрішньо переміщених осіб, що були актуальні рік тому, до цього часу не вирішені

«Проблеми внутрішньо переміщених осіб, що були актуальні рік тому, до цього часу не вирішені. Ми отримуємо інші проблеми, це стає «сніговою кулею» проблем. Ми пропонуємо відв'язати процедуру виплати пенсії від процедури отримання статусу переселенця. Якщо ми говоримо про людей, що залишилися на непідконтрольній території, то не треба їх змушувати отримувати довідку переселенця. Для них є інша процедура для отримання пенсій, вона є в законопроекті №6692. Пенсія – це майно людини, вона не залежить від місця проживання», – додає вона.

За словами правозахисників, якщо не вирішити цих проблем зараз, то в найближчому майбутньому країна отримає «лавину невдоволення», бо вже є багато звернень до Європейського суду з прав людини через порушення прав переселенців.

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