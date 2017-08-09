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Свои пенсии и социальные выплаты граждане Украины должны получать без привязки к регистрации в качестве внутреннего переселенца – такое заявление сделали в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. На сегодня в Украине действует постановление Кабмина, в котором прописан жёсткий механизм контроля, без соблюдения которого люди, выехавшие из зоны АТО, не будут получать соцвыплаты. Единицам переселенцев удалось через суд доказать, что это постановление нарушает их права. Большинство вынуждены доказывать своё физическое пребывание и многие другие пункты чиновникам для того, чтобы получить соцвыплаты.

Власть проверяет переселенцев дважды в год, осуществляя к ним домашние визиты. Это делается для того, чтобы выплачивать им так называемые переселенческие или другие соцвыплаты. При этом остальные граждане Украины не подвергаются таким тщательным проверкам.

Необходимо упростить процедуры назначения выплат переселенцам, чтобы внутренне перемещённые лица не подвергались дискриминации в доступе к помощи. Выплаты пенсий и социальной помощи должны быть отделены от процедуры регистрации переселенцев

Вот как прокомментировали в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев такую ситуацию: «Необходимо упростить процедуры назначения выплат переселенцам, чтобы внутренне перемещённые лица не подвергались дискриминации в доступе к помощи. Выплаты пенсий и социальной помощи должны быть отделены от процедуры регистрации переселенцев».

Переселенцы не обязаны все время сидеть дома и ждать соцработника – Вадим Черныш

Более года в Украине действует постановление Кабмина № 365 от 8 июня 2016 года. Согласно ему, переселенцы для того, чтобы получать соцвыплаты, должны постоянно доказывать факт своего проживания на подконтрольных Украине территориях.

Эту процедуру можно упростить и сделать автоматической, считает министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш.

«Техника и порядок проведения проверок, по моему мнению, и, кстати министр соцполитики, с которым мы это обговаривали, поддерживает в теории такую идею, должны быть через электронные базы данных. Базами нужно обмениваться, чтобы не проверять лично и не приходить домой к людям, которые могут быть не дома, а на работе, они не обязаны всё время дома сидеть. Мы выступаем за то, чтобы эти проверки делались автоматически, чтобы человек от этого не страдал», – считает министр.

Правозащитники через суд пытаются отменить регистрацию

Представители ООН называют пенсии законным приобретённым правом всех граждан Украины и заявляют, что они не должны зависеть от факта регистрации внутреннего переселенца. Однако даже пенсии можно получить, только если регулярно отмечаться на подконтрольной территории.

Некоторые люди жульничают, оформляются как переселенцы и получают пенсии и соцвыплаты по обе стороны, их нужно выявлять. Но от этого не должно страдать большинство переселенцев, считает Николай Греков. Николай воевал в зоне АТО, сейчас он проживает в Киеве, но формально остаётся мэром оккупированного боевиками города Александровск Луганской области.

«Есть люди, переселенцы, как мы, которые пошли служить и защищать Украину. Мы у себя на родине приговорены к смерти. Есть так называемые переселенцы, которые ездят туда-сюда, сдают жилье там, снимают здесь. По-прежнему они продолжают получать две пенсии. В один день они едут в Украину, получают выплаты социальные, а в другой день они едут на территорию ОРДЛО и получают пенсии. И есть люди, которые поставили крест и не собираются возвращаться в оккупированную аннексированную территорию», – говорит он.

Изначально регистрация переселенцев задумывалась как система для улучшения распределения помощи. Теперь её используют как способ ограничить и усложнить получение соцвыплат, считают правозащитники. Сейчас они через суд пытаются отменить постановление № 365.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)