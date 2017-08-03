Путін виділив по 30 копійок на кожного біженця, щоб повернути його на Донбас

Сприяти поверненню біженців, які переїхали в Росію з Донбасу з початку війни – така офіційна мета гранту Володимира Путіна. Його виграла Краснодарська організація «Центр розвитку регіону». За різними даними, на території Росії зараз перебуває близько 600 тисяч біженців з Донбасу. Сума гранту склала всього 470 тисяч рублів. Українські волонтери та експерти, які займаються проблемами переселенців, вважають, що люди повернуться додому, як тільки завершиться війна. А грант, виданий Путіним, – це спроба показати, що в Росії опікуються проблемами біженців з Донбасу, вважають експерти.

Володимир Путін виділив грант, щоб на території всієї Росії, реалізовувати програму «Репатріація біженців га Донбас». Грант складає по курсу на 3 серпня приблизно 200 тисяч гривень. З урахуванням того, що в Росії перебуває близько 600 тисяч переселенців, це десь по 33 копійки на людину. Проте, краснодарська організація «Центр розвитку регіону», яка виграла грант, заявляє, що зможе організувати повернення біженців на Донбас. У проекті дій зазначено: «Здійснення консультативного та організаційного сприяння в поверненні біженців, включаючи вирішення питань працевлаштування, інші консультаційні послуги (рекомендації по влаштуванню дітей в дитячі садки, школи та ВНЗ, взаємодії з медичними установами та інше)».

У Росії визнають, що сім’ї з Донбасу в більшості не можуть вкоренитися. Це спричиняє соціальне напруження в місцях їхнього проживання, а також є зайвою турботою для чиновників. Саме тому, а також для того, щоб показати що на Донбасі відновилася стабільність і організований цей грант, вважає політолог Олександр Клюжев. Люди зневірилися у привабливих умовах життя в Росії, але повертатися на Донбас не будуть через відсутність роботи. Гранти тут не допоможуть, вважає політолог.

Навантаження на соціальну інфраструктуру регіонів Російської Федерації є значним. Грантами Путіна цю проблему не вирішиш, власне, руками Росії створена така складна ситуація в Донецьку і Луганську

«Навантаження на соціальну інфраструктуру регіонів Російської Федерації є значним. Тут навіть грантами Путіна цю проблему не вирішиш, тому що, власне, руками Росії створена така складна ситуація в Донецьку і Луганську. Тому створили і мають підвищену трудову міграцію у свій бік і мають за це платити. В цьому нема нічого дивного з точки зору відповідальності того, хто спричинив цю ситуацію», – зазначає Клюжев.

Люди повернуться додому на Донбас коли Росія виведе війська, вважає координатор групи «Донбас-SOS» Ольга Гвоздєва. Виділення подібних грантів – це політична маніпуляція, мета якої показати турботу Росії про біженців, вважає громадський діяч.

«Я не бачу якогось позитиву для самих громадян, які перебувають у Росії. Якщо їм там не допомагали силами держави і зараз їм натякають, що треба повертатися туди, де йдуть активні бойові дії. Можливо, через російську пропаганду і через відсутність інформації про стан на окупованому Донбасі, люди будуть приймати це, повертатися, але потім будуть бачити, що роботи немає», – зауважує Ольга Гвоздєва.

Але медіа-гра Кремля вдалася. Про виділений грант написали багато інформагентств. В реальності, на непідконтрольному Донбасі простоюють десятки великих підприємств, борги із зарплати обчислюються сотнями мільйонів гривень. Як вирішувати ці проблеми, у проекті, який отримав грант, не вказано.

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