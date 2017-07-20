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Правозащитники призывают украинские власти прекратить политическую дискриминацию переселенцев. Сейчас внутренне перемещенные лица и трудовые мигранты лишены права голоса на выборах в местные советы. Общее количество таких граждан Украины превышает два миллиона человек, говорят эксперты. Во время дискуссии в Краматорске на эту тему с местными активистами и депутатами аналитики общественных организаций призвали народных депутатов принять закон, позволяющий переселенцам принимать участие в голосовании.

Проблема с реализацией права голоса среди внутренне перемещенных лиц возникла еще во время парламентских выборов 2014 года. Тогда переселенцы не могли голосовать за депутатов-мажоритарщиков. Еще активнее этот вопрос начали обсуждать перед выборами в местные органы власти. Тысячи новых членов громад не смогли отдать свой голос за кандидатов в депутаты и мэры городов. Сегодня у вынужденных переселенцев появилась надежда, что они смогут реализовать свое право голоса.

«Я надеюсь, что все когда-нибудь изменится, примут законы, что переселенцы имеют право прийти и проголосовать за того кандидата, которого они считают нужным», – говорит переселенка из Макеевки Виктория.

Переселенка из Донецка Елена уже три года живет в Краматорске и считает, что тоже имеет право выбирать местную власть. Женщина не исключает, что в этом городе проживет долгие годы.

Cейчас я живу в этом городе, и хочется, чтобы этот город становился все лучше и лучше

«Это логично, потому что сейчас я живу в этом городе, и хочется, чтобы этот город становился все лучше и лучше. Возможно, здесь придется провести все оставшиеся годы жизни», – уверена переселенка Елена.

А вот переселенец Игорь отстаивать свое право голоса не спешит. Ведь все равно это будет сопряжено с кучей бумажной волокиты. Мужчина говорит, что практика показывает: добиваться своих прав – слишком долго и хлопотно: «Я бы пошел, но так как у меня нет справки переселенца, мне не хочется собирать все вот эти бумажки. Я не хочу даже на этот счет заморачиваться. У меня сейчас совсем другие проблемы, и по поводу выборов я даже и не задумывался».

Граждане без голоса

Хотя эксперты из гражданского холдинга «Группа влияния» провели исследование, результаты которого говорят, что большинству переселенцев право голоса необходимо.

Отсутствие избирательных прав и дает им чувство ущемления и неравноценности

«Большинство внутренне-перемещенных лиц на вопрос, ощущаете ли вы ущемление своих каких-либо прав, отвечает, что именно отсутствие избирательных прав и дает им чувство ущемления и неравноценности в громадах, где они проживают», – говорит аналитик Роман Кисленко.

Эксперты, которые исследовали эту проблему, говорят, что многие успешные переселенцы не только стали полноценными членами громад, но и открыли свой бизнес, платят налоги, но не являются ценными людьми для местной власти. Ведь все равно права голоса не имеют. Этот вопрос поднимался и ранее, но изменения в закон не учитывали избирательных прав еще одной большой части населения Украины – трудовых мигрантов. Таких в стране – около 800 тысяч. Законопроект №6240, который обсуждается сейчас, учитывает и эту категорию граждан.

Существует единый подход, который применяется ко всем категориям граждан, которые, не проживают по месту регистрации

«Были законопроекты, которые регулировали только права внутренне-перемещенных лиц, и многие говорили, а как же другие категории граждан – трудовые мигранты, про которых забыли. Сейчас законопроект регулирует вопросы трудовой миграции. То есть, существует единый подход, который применяется ко всем категориям граждан, которые, не проживают по месту регистрации», – рассказывает старший советник по юридическим вопросам «Международной фундации избирательных систем» Денис Ковриженко.

Неучтенный электорат

В 160-тысячном Краматорске, по официальным данным, насчитывается 52 тысячи переселенцев – это третья часть населения города. Такое количество, безусловно, может повлиять на результаты голосования, но только если изменят свой избирательный адрес. Ранее для этого необходимо было зарегистрироваться по новому месту жительства. Новый законопроект предусматривает гораздо больше условий, чтобы предоставить гражданину право голоса.

Право собственности для многих развитых стран является основание для формирования списков избирателей

«Изменить избирательный адрес позволит документ, который подтверждает ведение предпринимательской деятельности по тому адресу, который гражданин просит определить его избирательным адресом. Также, если человек ухаживает за гражданином, который зарегистрирован по этому адресу, это право собственности на той территории, где гражданин не зарегистрирован. Кстати, право собственности для многих развитых стран является основание для формирования списков избирателей. А также если гражданин состоит в браке с другим, зарегистрированным на определенной территории», – объясняет некоторые детали нового законопроекта аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

При этом аналитики не разделяют опасений противников предоставления права голоса переселенцам. Во-первых, говорят аналитики, далеко не все пойдут на выборы. Во-вторых, стереотип о том, что все мигранты с востока Украины имеют одинаковые политические взгляды, не подтвержден никакими социологическими исследованиями. Более того, нередки случаи, когда переселенцы из крупных развитых городов для многих небольших громад дают неплохой толчок в развитии. Тем временем законопроект поддержали 24 народных депутата. Аналитики не исключают, что его рассмотрят уже этой осенью – и на ближайших местных выборах многие переселенцы получат право голоса.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)