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4 июля переселенцы и бойцы батальона «ОУН», которые живут в арестованном за долги бывшем «доме Арбузова», впервые с начала месяца смогли выспаться. 30 июня в доме разгорелся конфликт между ними и бойцами неофициального подразделения «Один». Командир подразделения отрицает вину своих подчиненных, но согласился освободить спорное помещение. Полиция рассматривает заявления обеих сторон конфликта, но теперь переселенцы хотят добиться полного выселения подразделения из дома.

Конфликт между переселенцами, которых поддерживает командир батальона «ОУН» Николай Коханивский, и бойцами батальона «Один», дома большинства из которых также находятся на оккупированной территории, разгорелся 30 июня. До этого как минимум больше года им удавалось жить относительно мирно – только ссорились из-за оплаты счетов за электроэнергию и распределения помещений. На первом этаже расположились 18 переселенцев, два бойца «ОУН» с маленьким ребенком и глава пресс-центра подразделения, а также военный волонтер и мать еще двух бойцов. 2-й и 3-й этажи были заняты бойцами подразделения «Один». Все жильцы заселились в пустующий дом на неясных основаниях – с начала февраля 2015 года недвижимость была арестована. При этом 16 переселенцев зарегистрировались по этому адресу.

Представитель переселенцев, «комендант» дома Елена Аджи, говорит, что конфликт начал зреть около полугода назад. Импровизированному общежитию тогда отключили свет и, по словам «коменданта», представители «Один» отказывались платить – долг по дому превышал 100 тысяч гривен. В мае стороны договорились о порядке оплаты, но 30 июня возник новый конфликт – бойцы потребовали помещение, которое занимали переселенцы.

«Слышу какой-то грохот в комнате атошника Александра Рычкова. Он уже три месяца в Широкино воюет. От этой комнаты ключи у меня, бегу туда. В его комнату через окно вломились два человека и говорят – это наша комната, мы тут жили», – рассказывает Елена. По словам Рычкова, он служил в батальоне ОУН, затем в Добровольческом украинском корпусе, сегодня воюет в Украинской добровольческой армии.

В итоге бойцы «Один» заняли две комнаты на первом этаже, в которых ранее размещались переселенцы. По словам переселенцев, бойцы также выкинули кровати и имущество, унижали и оскорбляли жителей. Поломали печать общественной организации, которую зарегистрировали переселенцы, и фотоаппарат, выломали несколько замков – рассказывают переселенцы.

Состояние помещений после одного дня конфликта сумела зафиксировать Дарина Чиж, активистка «Руху нових сил», куда обратились переселенцы.

Конфликт продолжился в ночь с 1 на 2 июля. Полиция, которую неоднократно вызывали на место происшествия, не реагировала на требования переселенцев. Как рассказал позже Донбасс.Реалии один из полицейских, правоохранители открыли сразу несколько производств по заявлениям представителей обеих сторон конфликта.

По итогам переговоров «Один» с полицией и самими переселенцами, командир подразделения Руслан Качмала согласился освободить занятые комнаты. В общении с жителями Качмала утверждает – «уходим, только потому, что стали полицейскими».

Как позже заявил Качмала в интервью Донбасс.Реалии, «Один» заехал в здание около двух лет назад по приглашению волонтеров на условии «прогнать оттуда наркоманов». Отряд не проживает в здании постоянно, выезжают на боевые задания в зону АТО. Обвинения переселенцев во взломе, оскорблениях и самовольном занятии помещении Качмала отвергает. Говорит, что они там живут на одинаковых условиях, самовольно.

«Людям негде жить. У меня 40 человек, пацаны с Донбасса, с Мариуполя. У них дома нет, у них УБД у многих нет, документов нет, только паспорт. Как убежали из дома на войну и все», – утверждает Качмала.

По словам Качмалы, скандал вокруг его подразделения нагнетается, во-первых, с целью продажи здания народным депутатом Игорем Мосийчуком, во-вторых, из-за неприязни к нему комбата «ОУН» Николая Коханивского. Помощник Мосийчука Татьяна Близнюк – одна из близких соратников комбата. В комментарии Донбасс.Реалии она заявила, что народный депутат узнал о проблеме с переселенцами только в начале июля.

«Я сама обратилась к нему и рассказала об этом, когда у переселенцев начались проблемы с батальоном «Один». До этого он даже не знал, где это здание находится. Чтобы заявлять о его интересах, нужны хоть какие-то доказательства. Пусть Качмала их покажет, если они у него есть», – заявила помощник депутата Татьяна Близнюк. По ее словам, если бы не поддержка Игоря Мосийчука, бойцы бы чувствовали свою безнаказанность и могли бы и не пойти на уступки.

На заинтересованность Мосийчука намекает и советник министра внутренних дел Илья Кива. А вот очевидцы говорят про участие в захвате отдельных помещений не только подразделения «Один», но и организации «Безпека життя», которую курирует именно советник министра внутренних дел.

В мае и июне 2017 года активисты общественной организации, а позднее работники одноименной компании приступили к охране общественного порядка в Киеве и городах-спутниках. Как заявил советник министра в комментарии Донбасс.Реалии, теперь «Безпека життя» – это отдел военизированной охраны Национальной полиции. Никакого отношения к конфликту подразделение не имеет, заявил Кива. Он не объяснил присутствие на месте конфликта внедорожников с названием подразделения и попытки отдельных бойцов представиться сотрудниками «Безпеки життя» в ходе конфликта. Качмала отрицает свою связь с этой организацией, но признает, что некоторые из его бойцов устроились туда работать.

Здание, в котором живут переселенцы и бойцы, находится под арестом. В выписке из реестра указывают, что с 2012 года здание по адресу Обуховская, 60 принадлежало строительной компании «Центурион», а в 2014-м факторинговая компания «Прайм Капитал Групп» взяла его в ипотеку у «Экспобанка». Как утверждалось в материалах уголовного производства от 14.04 2014 года, собственность «Центуриона» была передана «Прайм Капитал Групп» незаконно, по заниженной цене.

Нацбанк принял решение о ликвидации этого банка в январе 2015 года, и в феврале этого же года по запросу Генеральной прокуратуры дом арестовали. Связаться ни с компанией «Центурион», ни с «Прайм Капитал Груп» Донбасс.Реалии не удалось – телефоны, указанные в официальных документах, не отвечают или отключены.

В июле 2015 года СМИ сообщали о связях банка и «Прайм Капитал Груп» с Сергеем Арбузовым, главой Нацбанка, вице-премьером и исполняющим обязанности премьер-министра при прошлом президенте Викторе Януковиче. В августе 2015 года Генеральная прокуратура Украины еще расследовала связь бывшего министра, банка и указанной компании.

Народный депутат Егор Соболев рассказал Донбасс.Реалии, что уголовные производства по связям «Экспобанка» с Сергеем Арбузовым закрыли в июне 2016 года.

«Всего было два производства по этому вопросу и производство, открытое 15.05.2015 года объединили с предыдущим, от 14.04.2014 года. Там рассматривались злоупотребление служебным положением сотрудниками Национального банка Украины и «Экспобанка», а также завладение должностными лицами «Экспобанка» имуществом вкладчиков и банка. Формулировка закрытия производств предполагает либо отсутствие доказательств, либо отсутствие состава преступления», – говорит Соболев.

На четвёртый день противостояния в дом пришел Виталий Черный, активист «Братства» Дмитрия Корчинского. Он назвал себя совладельцем здания, но не предоставил никаких подтверждающих документов.

«Дом построили в 2005 году партнер моего отца и мой отец. Его пытались отжать банкиры за неуплаченные кредиты, потому что строили за заемные средства. Дело до сих пор в судах. Мы не против, чтобы люди тут жили, но не хотели бы видеть тут войн и драк между патриотами», – заявил Черный.

Как он пояснил позже в беседе с Донбасс.Реалиями, его инвестиции в компанию «Центурион» не были официальными, поэтому подтвердить их документально будет непросто. Черный также называл проживающих в доме не бойцами батальона «Один», а сотрудниками «Безпеки життя» и утверждал, что о проживающих тут людях он узнал всего полгода назад, причем не от переселенцев, а именно от бойцов. Мы направили в полицию Киева информационный запрос о статусе дома, ходе следствия, количестве и квалификации открытых производств и роли организации «Безпека життя» в этом конфликте.

Народный депутат Игорь Луценко пообещал обратиться к главе КМДА Виталию Кличко и потребовать решения проблем дома с переселенцами, в частности обеспечения водой и электроэнергией. Он также планирует написать информационный запрос в прокуратуру с требованием проверить деятельность МВД и Национальной полиции в данном конфликте.

Тем временем переселенцы и бойцы «ОУН» не планируют прекращать борьбу. По словам «коменданта» Елены Аджи, они хотят добиваться полного выселения «Один», «Безпеки життя» из здания.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)