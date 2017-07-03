Дар’я Проказа

(Друкуємо мовою оригіналу)

Два миллиона гривен на продуктовую безопасность. Чтобы развивать сельское хозяйство, «Каритас Краматорск» запустил программу грантов для переселенцев и жителей Донецкой области. Более 400 семей просили деньги на покупку кур и свиней. Кто и почему принимал участие в проекте, узнавало Радио Донбасс.Реалии.

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День в семье Татьяны теперь начинается в пять утра. Месяц назад она с сестрой выиграла двадцать пять тысяч гривен на покупку двух коров. Чтобы ухаживать за буренками, хозяйка пожертвовала долгим сном.

Мы встаем очень рано. Естественно, дойка коров, выгон на пастбище. Потом сдача молока и так же дальше. Моему сыну семь лет и он тоже помогал складывать сено

«Мы встаем очень рано. Естественно, дойка коров, выгон на пастбище. Потом сдача молока и так же дальше. Моему сыну семь лет и он тоже помогал складывать сено. Он молодец у нас», – говорит Татьяна.

С началом боевых действий на востоке страны Татьяна с сыном и ее сестра с тремя детьми переехала из ныне оккупированного города в деревню к матери. Найти работу в поселке Некременное Александровского района почти невозможно, говорит Татьяна. Единственный путь прокормить семью из семи человек – вести хозяйство. Началом для них стал проект от благотворительного фонда «Каритас».

«Про конкурс мы узнали от нашего сельского совета. Много людей начали оформлять эти заявки, и мы тоже решили попробовать. Хозяйство у нас небольшое: куры, утки. Вот теперь купили две дойные коровы. Со сдачи молока мы получаем деньги и тратим их на нужды семьи», – делится Татьяна.

Семей, которые выиграли деньги на развитие своего хозяйства в Донецкой области, более двухсот. Сотрудница проекта Елена вместе с коллегами тщательно изучала каждую из четырехсот заявок для конкурса. Говорит, обязательное условие – лично посетить каждого из конкурсантов.

Были случаи неправдивой информации. Приезжали, и уже непосредственно при личной встрече люди говорили о своем достатке. А при этом указывали свои доходы неправильно – заниженные

«В градации участвовала сума доходов, количество детей в семье, сколько у семьи есть соток земли для обработки. Были случаи неправдивой информации. Приезжали, и уже непосредственно при личной встрече люди говорили о своем достатке. А при этом указывали свои доходы неправильно – заниженные», – рассказывает Елена.

Было все равно – переселенец это или нет. Любой человек, который живет в селе, мог податься на грант. Соответственно, он должен был быть малоимущий, с маленьким доходом

Мотоблоки, бройлеры, культиваторы и саженцы элитных яблонь участники проекта должны купить до конца июня. Следующий этап – мониторинг, придерживаються ли победители условий гранта. Координатор Евгений Кулик подчеркивает: деньги давали не для бизнеса, а для достойной жизни семей.

«Это должен был быть сельский житель, – объясняет Евгений. – Было все равно – переселенец это или нет. Любой человек, который живет в селе, мог податься на грант. Соответственно, он должен был быть малоимущий, с маленьким доходом».

Пока Татьяна собирает по утрам молоко с детьми и готовит сено на зиму, работники организации разрабатывают другие проекты для населения области. Сотрудник «Каритаса» Геннадий Якубов говорит: работы хватит. Пока конфликт на Донбассе не разрешиться, продуктовые наборы, медицина и восстановление разрушенных домов будут актуальны.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)